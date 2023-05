Lucas Peracchi cambia nome e diventa attore porno, da oggi è “Lucas Purosangue: Italian Stallion” Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne a lungo legato a Mercedesz Henger, cambia nome e diventa un attore porno. L’annuncio è arrivato via Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Lucas Peracchi ha deciso di affiancare alla sua attività di personal trainer una seconda professione: l’ex tronista di Uomini e Donne è diventato un attore porno. L’annuncio arriva via Instagram dove Lucas ha cambiato nome. A partire da questo momento, Peracchi è diventato “Lucas Purosangue”. Sul suo profilo, Peracchi si definisce “Italian Stallion”, la cui traduzione è “stallone italiano”.

Chi è Lucas Peracchi

Diventato noto con la partecipazione a Uomini e Donne 2015/2016, Lucas abbandonò la trasmissione dopo che la redazione lo scoprì d’accordo con una delle sue corteggiatrici. Da quel momento, è rimasto ai margini del piccolo schermo. La sua popolarità è cresciuta anche grazie alla lunga relazione con Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. Il rapporto conflittuale tra l’uomo e la celebre ex attrice hard fu al centro di una serie di scontri mediatici tra la coppia e Eva Henger. Più volte, i tre sono stati protagonisti dei salotti televisivi – ormai dismessi – di Barbara D’Urso che si occupò a più riprese della vicenda. Dal momento della sospensione di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, Peracchi non è mai più apparso in tv.

Lo sbarco di Lucas Peracchi nel mondo del porno

Lucas Peracchi non è nuovo al mondo del cinema hard. Già da tempo, il personal trainer è sbarcato su OnlyFans. Il suo profilo conta già migliaia di iscritti. I filmati caricati in rete per i suoi fan vengono condivisi anche sul canale Telegram dell’ex tronista. Il passaggio al mondo del cinema hard, quindi, non è arrivato a sorpresa. Più volte, anche in passato, Peracchi si era detto affascinato dall'ambiente delle produzioni televisive a luci rosse. Il salto dalle intenzioni ai fatti è stato più breve del previsto. All'attività "cinematografica", Peracchi continuerà ad affiancare quella da personal trainer.