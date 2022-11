L’ex tronista di Uomini e Donne Claudia Piumetto mamma, è nata la prima figlia Matilde Claudia Piumetto ha annunciato la nascita della figlia Matilde: l’ex tronista di Uomini e Donne felicemente fidanzata con Emanuele Fina ha condiviso su Instagram il primo scatto di famiglia.

A cura di Gaia Martino

Claudia Piumetto, ex volto di Uomini e Donne, dating show nel quale ha ricoperto prima il ruolo di corteggiatrice, poi di tronista, è diventata mamma. Con un annuncio su Instagram ha condiviso la sua felicità nel conoscere la sua piccola Matilde, nata dall'unione con il compagno Emanuele Fina con il quale sarebbe fidanzata da circa un anno e mezzo. La foto condivisa sul suo profilo la ritrae in compagnia della sua dolce metà con la piccola tra le braccia: "La mia vita in una foto" ha scritto tra gli hastag.

L'annuncio di Claudia Piumetto diventata mamma

Claudia Piumetto ha condiviso con i suoi follower l'annuncio di essere diventata mamma. Come didascalia di una foto che la ritrae felice insieme al compagno Emanuele Fina e la nuova arrivata, Matilde, ha scritto: "E chi non ha mai visto nascere una Dea non lo sa che cos'è la felicità", frase contenuta nel testo del brano di Cesare Cremonini, La nuova stella di Broadway.

Il percorso a Uomini e Donne e il gossip con Giovanni Conversano

Claudia Piumetto è uno dei volti storici di Uomini e Donne al quale prese parte prima nella stagione 2007/2008 in qualità di corteggiatrice di Emanuele Morelli, che lasciò il trono perché accusato di avere una fidanzata fuori, poi in quella dopo come tronista. Scelse Diego Daddi ma lui le rispose di no: pochi anni dopo l'ex corteggiatore sposò Elga Enardu, tutt'oggi sua moglie. Un collegamento particolare quello on le sorelle Enardu visto la sua (presunta) passata love story con Giovanni Conversano, ex di Serena.

Oggi la Piumetto vive felice con la sua famiglia a Lecce e lavora in una concessionaria d'auto. A gennaio 2022 confidò a Today di aver conosciuto da poco il suo Emanuele: "Stiamo insieme da 10 mesi, ci siamo conosciuti in un periodo particolare ma mi sento felicemente fidanzata". Hanno deciso di coronare il loro amore con la nascita della figlia Matilde.