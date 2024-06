La frecciatina di Gianmarco Zagato e Nicole Pallado al podcast di Giulia Salemi: “Non piace al pubblico”

video suggerito

Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, creatore e influencer da milioni di follower su TikTok, hanno lanciato una frecciatina a Giulia Salemi. Nel corso dell'ultima puntata del loro podcast, dal titolo Tavolo Parcheggio, i due si sono lasciati andare ad alcuni commenti su Non lo faccio x moda, il progetto che l'influencer ha avviato di recente e in cui intervista diversi personaggi del web e dello spettacolo. "Non piace al pubblico. Lei ha qualcosa contro di noi", hanno spiegato.

La frecciatina di Nicole Pallado e Gianmarco Zagato

Durante il loro ultimo episodio di Tavolo Parcheggio, chiacchierando, Nicole Pallado e Gianmarco Zagato hanno lanciato una frecciatina a Giulia Salemi e al suo podcast, pur senza nominarla direttamente. "Cè una persona che ha avviato un podcast che ha qualcosa palesemente contro di noi, perché ogni volta che andavamo in classifica ci cancellava. Ci odia", ha spiegato l'influencer. "Mi sono un po' offeso. Secondo me è una persona bravissima. Cosa pensi che possiamo farti?", ha ribattuto il collega, spiegando che i loro prodotti non sono in realtà competitor. Poi ha aggiunto: "Però vuol dire che facciamo paura". Pallado ha allora rincarato la dose: "Quando lei ha iniziato questo podcast, pubblicità ovunque, giornali, grandi pagine web, torte degli hotel". Zagato invece ha riflettuto sul fatto che Non lo faccio x moda è sceso in classifica arrivando quarantesimo, sinonimo del fatto che non è così gradito dal pubblico come si pensa: "Il prodotto non piace al pubblico".

Giulia Salemi protagonista dell'ultima puntata del suo podcast

Nell'ultima puntata del suo podcast Non lo faccio x moda, Giulia Salemi si è resa protagonista di una lunga intervista, in cui ha parlato della sua infanzia, degli anni passati con la sorella adottiva Nausicaa e dell'attuale rapporto con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, con cui sogna di costruire una famiglia. "Mia mamma adottò, non in maniera ufficiale, una bambina, la figlia di una sua amica che non poteva tenerla. Quando lei arrivò io avevo 5 anni, fu per me come una sorellina fino ai miei 12 anni", ha spiegato l'influencer. Poi, a un certo punto, la bambina tornò dalla madre e lei non la vide più: "Io avevo 12 anni e non la vidi mai più. Per me è rimasto un tabù, una ferita". E sull'amore con l'attuale compagno: "Lui è stato il primo uomo vero. Ci sono stati momenti difficili, la convivenza ti porta ad affrontare alcune tematiche, così come la diversità caratteriale. Siamo in un momento molto sereno, risolto. Siamo maturi, pronti a fare un passo in avanti, a far evolvere la relazione".