Ilary Blasi e Bastian Muller, parla Claudia Aquino: “Lui amava me, mi diceva che ero figa”

Quando l'amore arriva, tutto viene messo in gioco. Provate a chiederlo a Ilary Blasi che si è ritrovata senza Francesco Totti, rapito da Noemi Bocchi, e che ha trovato pace apparente nel teutonico imprenditore Bastian Muller. Ma Novella 2000 ha raggiunto ai microfoni Claudia Aquino, all'apparenza ex ragazza del tedesco.

Il magazine diretto da Roberto Alessi ha raggiunto la modella tedesca che non ha nascosto la sua delusione per la fine della relazione tra lui e Bastian Muller. I due si erano incontrati nel bar di un albergo a Francoforte, di proprietà di un amico comune.

Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico, poi però, guardandomi bene, si è reso conto che gli piacevo e, dunque, il numero l’ha tenuto per sé. Ci siamo frequentati per due mesi. Ci stavamo conoscendo: siamo usciti spesso a cena, siamo andati al cinema, sono stata più volte a casa sua a Gelnhausen, che si trova a trenta minuti da Francoforte. Lui mi diceva sempre che io sono una donna davvero top, che ho una presenza ‘troppo figa’. Ogni volta che entrava con me in qualche bar, vedeva come ci guardavano e questo gli piaceva, credo