Fedez ha ritrovato l’amore con Vittoria: “Storia seria comunicata a tutte le persone vicine” Dopo le frequentazioni dei mesi scorsi, Fedez avrebbe ritrovato l’amore con una ragazza di nome Vittoria. Tra loro, secondo le indiscrezioni, è in corso una storia seria “comunicata a tutte le persone vicine”. Non si conosce ancora ufficialmente il cognome della ragazza, ma pare sia milanese, “con cognome della Milano bene”, anche se non famosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Fedez ha ritrovato l'amore. Dopo la frequentazioni con alcune ragazze nei mesi scorsi, dalla modella Garance Authié a Luna Shirin Rasia, il rapper sarebbe ora impegnato in una "storia seria" con una ragazza di nome Vittoria. A lanciare l'indiscrezione il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha rivelato anche alcuni dettagli sul conto della diretta interessata, lontana dal mondo dello spettacolo. E potrebbe essere proprio con lei che Fedez ha deciso di passare il compleanno (lo scorso 15 ottobre ha compiuto 35 anni). Da diversi giorni, poi, è assente sui social.

Fedez ha una ‘storia seria' con una ragazza

Secondo i gossip, Fedez avrebbe voltato pagina e sarebbe impegnato in una storia seria con una ragazza di nome Vittoria. Classe 1997, sarebbe agli opposti della ex moglie Chiara Ferragni, non soltanto perché mora di capelli. I due si sarebbero conosciuti in Sardegna, dove il rapper ha trascorso le vacanze estive, nella sua villa a Porto Cervo. “Milanese, con cognome della Milano bene, conosciuto (ma non famosa). Storia seria comunicata a tutte le persone vicine a lui in questo momento non facile… è laureata in Fashion Marketing e ha un master in Fashion e Merchandising”, ha fatto sapere Parpiglia a proposito dell'identità della ragazza. Avrebbe 27 anni, sarebbe lontana dal mondo dello spettacolo, ma non completamente sconosciuta nell'ambiente milanese.

Le ipotesi sulla nuova fidanzata di Fedez

Sbriciando tra i followers di Fedez compare una ragazza che sembra rispondere alla descrizione finora nota. Si tratta di Vittoria Andena, il cui profilo è privato ma che è già seguito da più di 11mila follower. Nella breve biografia pubblica, si legge che vive a Milano ed è laureata all'Istituto Marangoni e allo Ied, specializzata quindi in fashion marketing e merchandising. Per il momento non c'è nessuna ipotesi più concreta, ma rimane comunque una traccia da non escludere totalmente.