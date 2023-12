Fabrizio Corona mostra un dildo: “Questo era il caffè di Ilary Blasi con il ragazzo che conosco” Le rivelazioni di Fabrizio Corona diventano uno sketch con Peppe Iodice. L’operatore del gossip mostra un dildo a forma di martello: “Questo è il caffè che ha preso Ilary”. E poi rivela: “Lui si chiama Cristiano, lo conosco. Si sono frequentati e mi faccio serio: fatta per fatta, ma dillo, no?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

240 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabrizio Corona è stato l'ospite della prima puntata della nuova stagione Peppy Night, il programma condotto da Peppe Iodice su Canale 21. Il fondatore di Dillinger News era stato già ospite nella stagione scorsa del programma del comico napoletano ed è ritornato per fare il punto sul mondo del gossip: "Sono cresciuto. Prima avevo meno scrupoli, adesso un po' i sensi di colpa ce li ho quando faccio qualcosa di male". Poi parla di Ilary Blasi e di come nel documentario Unica si fa riferimento anche lui. Corona spiega che i rapporti tra i due ora sono buoni: "Mi ha chiamato e ha detto: è giunto il momento di fare pace. E cosa ho risposto io? Prendiamoci un caffè".

La dichiarazione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona tira fuori un martello-dildo mostrandolo come "il caffè" che avrebbe preso Ilary Blasi. Una gag divertente nella quale però l'ex fotografo dei vip spiega di conoscere bene il "ragazzo del caffè":

Questo è un martello, ma non è un martello. Per provocarla, dico, senti Ilary come è possibile che tu hai preso un caffè e basta? È possibile che hai preso solo il caffè? Usando questo gioco, gli dico: Ilary ma è possibile che hai preso solo un caffè? Lei, per merito di questo martello, mi ha telefonato. È sempre una questione di caffè.

Il ragazzo del caffè si chiama Cristiano

Fabrizio Corona ammette di aver fatto una provocazione, però poi spiega: "Su Ilary Blasi avevamo anticipato delle cose proprio qui, ma io vi voglio dare un altro scoop proprio perché ci vogliamo bene". L'ex fotografo dei vip rivela: "Lui, il famoso ragazzo del caffè è uno che conosco. Si chiama Cristiano ed è un bel ragazzo. Ha preso il caffè con Ilary, ma non solo il caffè. Si sono frequentati e mi faccio serio: fatta per fatta, ma dillo, no?". E ancora: "Io qui ho detto e lei lo ha ammesso nella serie che io avevo ragione. Lo dice nella serie. Arrivati a questo punto, che cambia?". Nel blocco successivo, Fabrizio Corona parla anche del calcioscommesse: "C'erano giocatori del Napoli, ma non ho voluto fare nomi". E sulla Juventus: "Sapeva già tutto di Fagioli. Perché non è indagata? È un illecito gravissimo".

Leggi anche Fabrizio Corona alla prima puntata di Belve su Rai2