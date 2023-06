Eva Henger: “Only Fans non mi piace. Io, Moana e Ilona siamo state le ultime dive del porno” Eva Henger, intervistata da Libero, racconta la sua vita e il suo passato da pornoattrice: “OnlyFans non mi piace, una volta il porno lo facevano le dive”.

Eva Henger, intervistata da Libero, racconta la sua vita e il suo passato da pornoattrice. Ora ha un nuovo film (una commedia) in uscita, si chiama Tic Toc, una critica al mondo straniante dei social, con tanti artisti e un debutto, quello di Fausto Leali: "Un film corale con molti volti noti e tantissimi TikToker. Alcuni, tra questi anche io, recitano interpretando loro stessi. Il film fa vedere cosa c’è dietro i social. Dietro tutti questi ragazzi che appaiono ricchissimi, con foto sempre bellissime, salvo poi scoprire che non è tutto oro quello cheluccica e ci sono tante cose non vere". Sul mondo del porno, oggi: "OnlyFans? Ne parlo con amiche che si sono iscritte. Spero ci sia un filtro per i minorenni. Poi ogni persona è libera di fare quello che vuole. Non condanno. Evidentemente c’è una grande richiesta. Ci sono persone che hanno bisogno di questo tipo di servizio e persone che si prestano. Alcuni lo fanno per necessità economiche, altri per sfogarsi come in un gioco mentale. OnlyFans è un po’ figlio o nipote delle linee telefoniche erotiche di una volta".

L'intervista a Eva Henger

Eva Henger non ha rinnegato però il mondo dell'hard: "Come si fa a rinnegare? Non ho mai rinnegato. È stata una parte della mia vita. Un periodo, quello dei film porno, davvero molto breve perché non mi è piaciuto e mi sono orientato verso altri tipi spettacoli come il burlesque e lo spogliarello che mi sono piaciuti molto di più. Adesso sono quasi vent’anni che non faccio più nemmeno quegli spettacoli. È stato un bel periodo per la libertà. Erano altri tempi. Era anche una provocazione e nei locali c’era sempre la fila fino a fuori. Adesso spogliarsi è diventato abbastanza normale. Non fa più notizia. E i locali quando va bene sono pieni a metà".

Le ultime dive del porno

D'altronde, spiega Eva Henger, non ci sono più le dive del porno di una volta. Oggi ci sono piccole starlette che vivono di momenti e dichiarazioni forti (vedi Maria Sofia Federico). La Henger ha fatto parte dell'ultima generazione del porno di una volta, quello griffato Riccardo Schicchi: "Ho conosciuto prima Moana, poi Ilona (Cicciolina ndr). Era impossibile camminare con loro per la strada, poi è successo anche a me. Diventavano dive perché erano spesso ospiti di trasmissioni importanti. Moana poi quando parlava metteva tranquillità. Era una bella persona, fine ed elegante. Anche oggi ci sono attrici e attori di fama nel mondo del porno ma fanno fatica ad arrivare in televisione".