video suggerito

Elisabetta Canalis: “Che pesce avete? Quanto al kg?”, la gag in barca diventata virale Elisabetta Canalis, in barca alle isole Eolie, ha cercato di contrattare sul prezzo del pesce con alcuni pescatori. Il video ha fatto il giro del web. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis si è resa protagonista di un siparietto in cui cercava di contrattare con i pescatori sul prezzo dei gamberi. La scena, diventata virale sul web, si è svolta al largo di Lipari.

Elisabetta Canalis mentre contratta sul prezzo dei gamberi

Il video in cui Elisabetta Canalis cerca di trattare il pezzo dei gamberi ha fatto il giro dei social. Nel filmato si vede la showgirl, a bordo di uno yacht insieme ad Elodie, Andrea Iannone e al compagno Georgian Cimpeanu, intenta a discutere con i pescatori locali sul costo del pesce fresco. "Scusi! Che pesce avete?" chiede Canalis ad un peschereccio di passaggio. Il pescatore risponde: "Vuoi gambero, vuoi tonno, alalunga…". L'ex velina opta per il gambero e ne chiede il costo: "20 euro!", risponde l’uomo dalla barca. Elisabetta, allora, continua a contrattare, fino a quando il pescatore, specifica: "Gambero rosso!". Soddisfatta, la showgirl risponde: "Ah, va bene".

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu al matrimonio di Diletta Leotta

Elisabetta Canalis ha preso parte al matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius celebrato sull'isola di Vulcano sabato 22 giugno. Ad accompagnarla, il fidanzato Georgian Cimpeanu. I due, con una differenza di età di 15 anni (lui 30 lei 54), sono una coppia da più di un anno. In un'intervista rilasciata da Cimpeanu a Diva e Donna, lo sportivo raccontava: "Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi, appena conosco qualcuno, fatico a essere espansivo". Il compagno di Canalis è un insegnante di kickboxing ed è stata questa disciplina a farli conoscere. La showgirl, infatti, è stata sua allieva. La coppia al momento vive una relazione d'amore a distanza, lui abita a Milano, mentre lei a Los Angeles: "Non è facile, ma va bene così, riusciamo a vederci quanto basta", raccontava Cimpeanu.