Chi è Simone Folco, il giovane fidanzato di Patty Pravo e suo assistente personale

Simone Folco è il fidanzato di Patty Pravo, più giovane di lei di oltre quarant’anni: curatore d’immagine e assistente personale della cantante, con cui è legato da più di tredici anni.

Quando si dice l'età non conta, Patty Pravo e il suo compagno Simone Folco ne sono la prova. Lei icona della musica italiana, oggi 77 anni; lui 36, oltre quarant’anni di differenza che non hanno mai rappresentato un ostacolo. Legati da più di tredici anni, Folco è non solo il giovane compagno della cantante, ma anche il suo assistente personale e curatore d’immagine, ruolo che ricopre fin dall’inizio del loro rapporto professionale e umano.

Chi è Simone Folco, designer e curatore di immagine

Simone Folco è un designer e curatore d'immagine, entrato nella vita di Patty Pravo quando era poco più che un ventenne. Ed è proprio lui che ha firmato molti degli abiti di scena indossati dalla cantante durante concerti e apparizione pubbliche. La stessa Patty Pravo ha raccontato come sia rimasta colpita dal suo talento creativo fin dal primo incontro, al punto da volerlo subito al suo fianco. Oggi Folco è una presenza costante nella vita dell’artista, tra lavoro, viaggi e momenti di relax. Ama spostarsi, scoprire nuove città e condividere la quotidianità con il suo cane, a cui è molto legato. Dal suo profilo Instagram, attraverso post e storie, condivide spesso scatti che lo ritraggono accanto a Patty Pravo, gli abiti da lei indossati, viaggi e attimi di vita quotidiana.

Il legame tra Patty Pravo e Simone Folco: "L'età non conta"

Il rapporto tra Patty Pravo e Simone Folco va oltre le definizioni tradizionali di coppia. A raccontarlo è stata più volte la stessa cantante, sottolineando come tra loro esista una forma di amore atipica: "Esistono diversi tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo insieme. La differenza d’età per me non conta". Folco, oltre a essere il suo assistente e curatore d’immagine, rappresenta per Patty Pravo una figura "accudente" capace di "tenere a bada il suo temperamento". Dopo un percorso sentimentale intenso e molto esposto – dai primi amori giovanili, come quello con il batterista Gordon Faggetter, fino ai matrimoni e alle relazioni con protagonisti della musica italiana e internazionale – Patty Pravo sembra aver finalmente trovato con Simone Folco una forma di serenità nuova.