Chi è Alessandro Del Bono, il marito di Afef Jnifen vittima di una rapina a Milano

A cura di Andrea Parrella

Alessandro del Bono è il marito di Afef Jnifen, la modella ed ex conduttrice televisiva, molto nota al mondo del gossip italiano anche per la sua relazione, poi finita, con Marco Tronchetti Provera. Del Bono è amministratore delegato dell'azienda italiana Mediolanum Farmaceutici, fondata dalla sua famiglia nel 1972. La coppia si è sposata nell'ottobre del 2021, mentre la proposta di matrimonio risale al 2019. I due sono molto riservati rispetto al loro modo di porsi in pubblico e sui social. A gennaio del 2023 si è tornato a parlare di loro a causa di uno spiacevole evento, ovvero la rapina subita da Del Bono, che si trovava alla guida della sua Ferrari quando i rapinatori sono riusciti a derubarlo del suo orologio da 40mila euro.

Chi è Alessandro Del Bono, marito di Afef Jnifen e amministratore delegato

Di Alessandro Del Bono e della sua vita personale si conoscono pochissime informazioni. Tra i principali top manager italiani, Del Bono è amministratore delegato della sua azienda di famiglia nell'ambito dell'industria farmaceutica. In relazione all'aspetto personale è stata proprio la relazione con Afef a far emergere il suo nome in questi ultimi anni.

La storia d'amore tra Afef e Alessandro del Bono

Alessandro Del Bono è legato alla showgirl italo-tunisina da alcuni anni. La proposta di matrimonio a Positano del 2019 ha preceduto le nozze poi celebrate nel 2021. Le nozze sono avvenute a Saint Tropez, in Costa Azzura, documentato da immagini pubblicate dalla stessa Afef sui social. Un evento più unico che raro, dal momento che Afef è sempre stata particolarmente legata alla sua privacy e, infatti, anche della sua storia d'amore con Alessandro del Bono, non ha mai parlato in maniera approfondita. Nel novembre 2018 si è concluso il suo matrimonio con Marco Tronchetti Provera, con cui era sposata dal dicembre 2001. La proposta di matrimonio era avvenuta a Positano nell’estate del 2019 con un anello di fidanzamento da sogno poco prima che scoppiasse il coronavirus che ha inevitabilmente sconvolto i loro piani, ma finalmente nel weekend il loro grande sogno si è avverato.