Ancora voci su Chiara Ferragni che avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro: “Lei ha confessato”

A cura di Stefania Rocco

Tornano a far discutere le indiscrezioni relative al presunto flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro all’epoca del matrimonio con Fedez. Dopo i pettegolezzi circolati qualche mese fa, è Dillinger – sito web che fa capo a Fabrizio Corona che di recente è apparso molto vicino a Fedez – che pubblica un dettaglio relativo alla relazione mai confermata tra i due la ex regina delle influencer e il cantautore romano.

“Chiara Ferragni ha ammesso tutto quando il matrimonio è finito”

Dillinger, che cita fonti vicine a Ferragni, sostiene che Chiara abbia confessato a Fedez il tradimento con Achille Lauro quando il loro matrimonio è finito. A partire da quel momento, i due avrebbero smesso di parlarsi. Chiara e Federico non hanno mai fatto riferimento alla questione ma, se nel caso dei pettegolezzi sul presunto flirt con Tony Effe, Fedez aveva scritto nella canzone-dissing contro il collega, nel caso delle indiscrezioni relative a Lauro ha preferito non aggiungere altro. Nemmeno Chiara ha confermato queste indiscrezioni, né è mai apparsa al fianco di Achille dal momento in cui è finito il matrimonio con Federico Lucia. Oggi l'imprenditrice vive una relazione serena con Giovanni Tronchetti Provera, rampollo Pirelli. Fedez, invece, sarebbe single.

Fedez e la collaborazione con Achille Lauro nel 2021

Il legame tra Fedez e Lauro risale al 2021, anno in cui i due incisero il singolo estivo “Mille” insieme a Orietta Berti. In quel periodo, Fedez e Achille furono fotografati insieme in più occasioni anche lontano dallo studio di registrazione, a testimonianza dell’amicizia nata tra loro. Risale sempre allo stesso periodo l’unica foto postata da Federico sui social che lo ritrae accanto alla ex moglie Chiara e al collega. Le indiscrezioni relative al presunto flirt tra Ferragni e Lauro, tuttavia, sono diventate di domiio solo dopo la fine del matrimonio con Fedez.