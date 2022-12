“Alessandro Borghi corteggia una donna ad un evento”, ma pochi giorni fa era ancora con Irene Forti Alessandro Borghi protagonista de “le chicche di gossip” di Alfonso Signorini nell’ultimo numero di Chi: si legge che avrebbe corteggiato una donna durante un evento. Il gossip lo vedrebbe dunque single dopo la storia con Irene Forti, ma stando alle foto su Instagram cinque giorni fa era ancora con lei.

A cura di Gaia Martino

Dalle chicche di gossip del settimanale Chi è spuntata fuori un'indiscrezione che riguarda Alessandro Borghi. La star di Suburra che presto sbarcherà su Netflix nei panni di Rocco Siffredi nella docu serie Supersex a fine novembre ha vinto il titolo di "attore dell'anno" attribuitogli da GQ Italia. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini risulterebbe ora single e durante un evento si sarebbe invaghito di una "pierre mora molto corteggiata". Cinque giorni fa però la (presunta ex) fidanzata Irene Forti ha pubblicato un post nel quale è presente anche lui.

Il gossip su Alessandro Borghi

Alessandro Borghi, secondo il settimanale Chi, si sarebbe infatuato di una ragazza mora durante un evento "di un noto magazine di moda" a cui avrebbe partecipato non molto tempo fa. Il famoso attore risulterebbe ora "single", si legge sulla rivista, e si sarebbe "invaghito di una giovane pierre mora". La donna, molto corteggiata, però "pare non abbia ricambiato le sue attenzioni". L'evento a cui potrebbe far riferimento il settimanale di Signorini sarebbe quello che lo ha visto protagonista lo scorso 1 dicembre come "attore dell'anno" nel party di GQ Italia al quale avrebbe partecipato senza la fidanzata Irene Forti.

Alessandro Borghi al party GQ Italia

L'ultima foto con la fidanzata Irene Forti risale a cinque giorni fa

Il gossip lanciato da Chi lancia però l'interrogativo sulla relazione di Alessandro Borghi con Irene Forti, la donna che definì "più interessante e colta" di lui con la quale starebbe, o stava, insieme dal 2020. Dal profilo Instagram della modella e "coaching psychologist", così come si descrive su Linkedin, potrebbe risultare chiaro che fino a cinque giorni fa erano ancora fidanzati. Nell'ultimo post pubblicato la 33enne romana ha condiviso con i followers diverse foto unite in un collage: in alcune di queste è presente anche l'attore.