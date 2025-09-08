Afef Jnifen annuncia la fine del matrimonio con Alessandro Del Bono, erano le sue quarte nozze

Afef Jnifen annuncia la fine del suo matrimonio con l’imprenditore milanese Alessandro Dal Bono, dopo circa sei anni insieme. L’ex modella e showgirl tunisina lo ha comunicato con una storia su Instagram.

L'ex modella e showgirl tunisina Afef Jnifen ha annunciato la fine del suo matrimonio con l'imprenditore Alessandro Dal Bono. I due si erano sposati quattro anni fa, nel 2021, in Costa Azzurra, ora però hanno deciso di allontanarsi, come è lei stessa a comunicare in una storia pubblicata sul suo account Instagram.

L'annuncio della fine del matrimonio

La modella, in maniera molto semplice e diretta, scrive: "Dopo molte riflessioni, io e Alessandro abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio" per poi continuare: "Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari mentre ognuno di noi va avanti su percorsi separati". Una spiegazione chiara e netta, che non lascia spazio a interpretazioni e che pone fine ad un'unione durata circa sei anni. Afef aveva sposato Alessandro Dal Bono, uno dei top manager italiani dirigente dell'azienda di famiglia nel campo farmaceutico, a Saint Tropez nell'ottobre 2021. Le nozze si sarebbero dovute celebrare già nel 2019, ma furono slittate più e più volte, fino al giorno della cerimonia che, comunque, fu piuttosto ristretta, tanto che fu lei stessa a pubblicare alcuni scatti dell'evento.

I quattro matrimoni di Afef Jnifen

Era il quarto matrimonio per Afef Jnifen, sebbene il primo con un vicino di casa, sia stato celebrato quando era giovanissima, per andare contro il volere dei suoi genitori, come ha raccontato spesso. Dopo il divorzio, ottenuto una volta partita per l'Europa, arrivata a Milano a 27 anni conosce e sposa nel 1990 l’avvocato Marco Squattriti, è da lui che ha suo figlio Sammy. Le nozze, però, si sgretolano alla fine degli Anni Novanta, quando Afef incontra Marco Tronchetti Provera, senza dubbio la sua storia d'amore più importante. La coppia, che in poco tempo aveva tappezzato le pagine dei giornali, con paparazzate in ogni dove, si sposa nel 2001 a Portofino dopo due anni di fidanzamento, ma anche questo amore finisce: il divorzio arriva a fine 2018 dopo 17 anni insieme.