Jannik Sinner sceglie Will Smith per un film sulla sua vita: l’attore Oscar per il ruolo del padre delle sorelle Williams

Jannik Sinner sceglie Will Smith come interprete in un film sulla sua vita e l’attore si rende subito disponibile con un esilarante fotomontaggio. Proprio lui che con il tennis ha già un link fortissimo, avendo vinto nel 2022 vinse un Oscar come miglior attore protagonista per il ruolo di Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, nel film “Una famiglia vincente – King Richard”.

Jannik Sinner sceglie l'attore che vorrebbe per un film sulla sua vita e il nome ha spiazzato anche i produttori più audaci: sarebbe Will Smith, con la motivazione "Perché no, diverso ma bello". Il campione azzurro del tennis ha risposto alla domanda fatta in un'intervista al Six Kings Slam, un torneo esibizione che si tiene a Riad, in Arabia Saudita. "Se ci fosse un film di Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato?" e il video con la risposta è andato subito virale, postato sui social di Turki Alalshikh, l'uomo ombra dei grandi eventi svolti in Arabia Saudita.

Will Smith, in ascolto dall'America, non esita un secondo e risponde con un fotomontaggio esilarante su Instagram. L'attore ha postato una foto del trionfo di Sinner a Wimbledon, ma montando il suo volto con lo stesso capello arruffato e rossiccio. "Ci sto!", ha scritto nella didascalia della storia condivisa su IG, taggando il tennista azzurro perché si accorgesse della sua reazione. Il gioco è fatto, una serie di battute e meme si sono susseguiti sui social, rendendo questa scelta già la più azzeccata possibile, fosse solo per l'ironia generata con una sola immagine. Il pubblico apprezzerebbe senza dubbio, meno i casting director.

Tra l'altro, Will Smith ha un link fortissimo all'attivo, nel suo curriculum cinematografico, con il mondo del tennis sul grande schermo, visto che nel 2022 vinse un Oscar come miglior attore protagonista per il ruolo di Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, nel film "Una famiglia vincente – King Richard".