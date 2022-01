In Dont’Look Up il numero che compare nello spot del governo è di un servizio di sesso telefonico Il numero che compare nello spot del governo presente in “Don’t Look Up” riconduce, in realtà, da un servizio di sesso telefonico, come hanno dimostrato alcuni utenti di Twitter che hanno provato a chiamare dopo la visione del film.

A cura di Ilaria Costabile

È ormai tra i titoli più visti su Netflix da quando è comparso sulla piattaforma, si tratta di "Don't Look Up", il film di Aaron Sorkin con Leonardo DiCaprio e Jennufer Lawrence di cui si parla da settimane e che racconta una realtà che, purtroppo, riguarda la nostra società fin troppo da vicino. In una delle scene del film, lo scienziato Randall Mindy, interpretato dal noto divo di Hollywood, compare in uno spot del governo, in cui viene mostrato un numero al quale chiamare in caso di perplessità e timori in merito alla cometa scoperta dalla giovane dottoranda Kate Dibiasky, che è diretta sulla Terra. Alcuni spettatori, mossi dalla curiosità, hanno provato a comporre quel numero e hanno scoperto che si tratta di un servizio di sesso telefonico.

Alcuni utenti hanno provato a chiamare

Una scoperta che lasciato di stucco gli utenti Netflix che, magari anche invogliati dalla pubblicità presente nel film, in cui si prometteva tranquillità per coloro che avessero digitato quel numero per parlare con degli esperti e cercare l'ambita "pace della mente", hanno fatto una prova. Dall'altro capo del telefono a parlare è una voce femminile che elenca le varie attività proposte dalla hotline, rivolta sia a uomini che donne, i quali in base alle loro esigenze, possono usufruire di un servizio specifico. La vicenda, ovviamente, è scoppiata anche su Twitter dove in molti hanno commentato l'accaduto e, incuriositi, hanno anche chiamato al suddetto numero.

I commenti su Don't Look Up

In attesa che Netflix faccia sapere se si sia trattato di un errore o, forse, di un qualcosa di voluto il film resta in vetta alla top ten dei contenuti visti sulla piattaforma. Tra critica e pubblico c'è chi lo definisce il film dell'anno e chi, invece, dopo la visione ha avuto qualche perplessità. Senza dubbio in Don't Look Up si affronta una tematica che, dopo quasi di anni pandemia, è ben chiara alla comunità scientifica che, infatti, il più delle volte è sovrastata dalle informazioni che provengono da tutt'altri ambienti e spinte da altri interessi che quasi viene soffocata, senza possibilità di poter parlare.