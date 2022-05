Quando va in onda la finale di Eurovision con Mahmood e Blanco su Rai1 La finale dell’Eurovision Song Contest 2022 va in onda sabato 14 maggio alle ore 20:35 su Rai1, in diretta dal Pala Olimpico di Torino. Mahmood e Blanco si esibiranno per noni con Brividi. Tra gli ospiti i Maneskin e Gigliola Cinquetti.

A cura di Daniela Seclì

La finale dell'Eurovision Song Contest 2022 va in onda sabato 14 maggio alle ore 20:35 su Rai1. L'evento si terrà al Pala Olimpico di Torino. Sarà una puntata ricca di musica, ospiti ed emozioni. Finalmente potremo assistere all'esibizione di Mahmood e Blanco, che canteranno la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022 Brividi. Non mancheranno i momenti speciali, come la performance dei Maneskin e di Gigliola Cinquetti.

Quando canteranno Mahmood e Blanco: la scaletta della finale

Blanco e Mahmood

Nel corso della finale dell'Eurovision Song Contest 2022 sarà possibile ascoltare i cosiddetti Big 5, ovvero i Paesi che hanno fondato l'Eurovision: Francia, Germania, Italia a cui si aggiungono Spagna e Regno Unito, che hanno sostenuto l'Unione Europea di Radiodiffusione. L'Italia si dovrebbe esibire per nona nella scaletta generale. Ecco i Paesi già finalisti che si esibiranno nella prima metà della finale:

Svizzera: Marius Bear con Boys Do Cry;

Armenia: Rosa Linn con Snap;

Portogallo: MARO con Saudade, Saudade;

Norvegia: Subwoolfer con Give That Wolf A Banana;

Ucraina: Kalush Orchestra con Stefania;

Olanda: S10 con De Diepte;

Francia: Alvan & Ahez con Fulenn;

Germania: Malik Harris con Rockstars;

Spagna: Chanel con SloMo;

Italia: Mahmood & Blanco con Brividi.

I Paesi che si esibiranno nella seconda metà della finale invece sono:

Islanda: Systur con Með Hækkandi Sól;

Lituania: Monika Liu con Sentimentai;

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con Die Together;

Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers con Trenulețul;

Regno Unito: Sam Ryder con Space Man.

Eurovision 2022, gli ospiti della finale: dai Maneskin a Gigliola Cinquetti

Maneskin ospiti della finale dell’Eurovision Song Contest 2022

Nel corso della finale dell'Eurovision Song Contest, verrà celebrata la carriera di Laura Pausini. L'artista eseguirà un medley dei suoi più grandi successi e intonerà sul palco del Pala Olimpico di Torino anche il suo ultimo singolo. Poi, spazio ai vincitori dell'Eurovision Song Contest 2021. I Maneskin, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio presenteranno in anteprima mondiale il nuovo singolo Supermodel. Ma non è finita qui. Dopo i Maneskin, salirà sul palco anche Gigliola Cinquetti, prima vincitrice italiana della competizione. Intonerà la canzone Non ho l'età, con cui si aggiudicò la vittoria dell'Eurovision nel 1964. Mika – in una emozionante esibizione – parlerà dell'importanza della pace e dell'amore. Infine, verrà decretato il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2022.