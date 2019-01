Era emigrato dalla Sicilia diversi anni fa alla ricerca di un futuro migliore come tanti altri suoi conterranei ed era approdato in Spagna. Da allora aveva tenuto contatti a distanza con i parenti in Italia, poi all'improvviso più nulla tanto che dalla Sicilia i familiari si erano preoccupati molto e infine ne avevano denunciato la scomparsa nel 2017. Per un anno e mezzo però nessuno ha saputo dare notizie di Antonino Donato fino ai giorni scorsi quando a casa dei parenti a Petrosino (Trapani) è arrivata una terribile telefonata che annunciava la morte del 40enne proprio in Spagna ma risalente addirittura al gennaio del 2017. A divulgare la notizia della morte di Antonino Donato e della sua comunicazione arrivata a ben due anni di distanza è stato il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone.

"È la storia triste e drammatica di un ragazzo nato e cresciuto a Petrosino. Come tanti ha lasciato la sua terra per rifarsi una vita da un’altra parte del mondo. Da diverso tempo però non si avevano più notizie di lui. Fino a quando, qualche giorno fa, la famiglia riceve una comunicazione terribile: Antonino è morto in Spagna da ben 2 anni. Per il resto non si sa più nulla" ha scritto il primo cittadino del comune trapanese. Dietro la morte di Antonino infatti rimane il mistero di tutto questo tempo trascorso senza che i familiari sapessero. Le autorità spagnole parlano di decesso per cause naturali, anche se alla comunicazione non è allegato alcun certificato medico. "Non si conoscono le ragioni esatte del decesso e nemmeno dove si trova adesso la sua salma. Non si può lasciare una madre e un’intera famiglia così. Faccio appello alle autorità italiane e spagnole perché al più presto venga fatta luce su questa vicenda. Verità, semplicemente verità per Antonino“ ha scritto sui social il Sindaco.

"Abbiamo fatto denunce, abbiamo dato ultimi contatti, numeri di telefono, la città , il quartiere , abbiamo detto tutto alle autorità, all'ambasciata e altro ma tutti se ne sono fregati" ha denunciato la sorella di Antonino. Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, dietro la terribile storia potrebbe esserci una errore di comunicazione dell’ospedale madrileno dove l'uomo era stato portato dopo essere stato trovato senza vita. In pratica un cognome sbagliato riferito al Consolato d’Italia che si sarebbe messo a cercare una famiglia che non esisteva. La verità infine è emersa solo grazie all’insistenza dei familiari che sono volati anche in Spagna diverse volte per cercarlo: quell'uomo morto due anni fa a Madrid e sepolto senza un parente era Antonino Donato. La certezza è arrivata con il riconoscimento fotografico della salma da parte dei familiari.