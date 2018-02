Quando era sparito nel nulla, per tanto tempo lo hanno cercato in lungo e in largo in tutta la zona e nei loro soliti luoghi di ritrovo, poi trascorsi mesi si sono convinti che qualcuno lo avesse preso, infine trascorsi anni si sono rassegnati ad averlo perso per sempre. Ben dieci anni dopo però l'incredibile e sorpresa: qualcuno ha chiamato la famiglia annunciamo di aver ritrovato proprio lui, il cane di famiglia scomparso. È l'incredibile storia a lieto fine della cagnolina Abby e della sua famiglia statunitense dello stato della Pennsylvania.

L'animale, un esemplare femmina di incrocio di Labrador nero, era scomparsa dalla casa di Debra Suierveld e dei suoi familiari nel lontano 2008. Dopo averla cercata invano con manifesti e massaggi pubblici anche online, la famigliola, residente nella piccola cittadina di Apollo, credeva che ormai fosse morta. Un pensiero che però una settimane fa è svanito improvvisamente quando hanno ricevuto la notizia che qualcuno aveva trovato il cane.

Abby si è presentata sul portico della casa di George Speiring, un uomo residente a circa 10 miglia a ovest di Apollo, che ha capito che si era smarrita e ha contattato un'associazione animalista locale che infine, tramite il chip del cane, ha rintracciato la famiglia originaria. Abby infatti era nutrita e in buone condizioni, segno che probabilmente in questi anni è vissuta con una famiglia che si è presa cura di lei. "Nonostante il tempo passato Abby ha subito risposto quando l’abbiamo chiamata con il suo nome e si ricorda i comandi che io e mia figlia le abbiamo insegnato" ha commentato Debra Suierveld, aggiungendo: " Sembra che sia tornata una parte dell'infanzia dei miei figli, ci riuniremo tutti insieme per festeggiare"