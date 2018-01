Dopo la brutta sorpresa di ritornare a casa senza riuscire più trovarla, i suoi padroni si stavano quasi rassegnando alla sua scomparsa improvvisa e ingiustificata. A oltre tre mesi dalla sparizione per loro però è arrivato quello che hanno definito "il miracolo di San Silvestro": la cagnolina si è rifatta viva, stava bene ma era ad oltre 500 chilometri di distanza. Come racconta il quotidiano locale il Corriere di Arezzo, è la storia a lieto fine di Cloe, una piccola chihuahua bianca di cinque anni sparita nel nulla il 25 settembre scorso da Ponte alla Chiassa, e della sua famiglia.

"Quando siamo rientrati la sera era letteralmente sparita. Non era in casa, non era in giardino e nessuno l'aveva vista. Abbiamo fatto denuncia e sparso volantini ovunque nella speranza di ritrovarla. Ma passavano i giorni ed i mesi senza sue notizie. Non pensavamo certo più di poterla ritrovare" ha rivelato al giornale la proprietaria Ilaria Gori, raccontando: "Sotto le feste poi il regalo più bello. Proprio l'ultimo giorno dell'anno una telefonata da Torino ad annunciare il ritrovamento di Cloe. Non ci speravamo più. Quando mi hanno telefonato ero fuori di me dalla gioia e sono partita immediatamente in auto per Torino". Probabilmente l'animale è stato rubato ma in qualche modo è riuscito a fuggire e fortunatamente ha incontrato un ragazzo che l'ha raccolto in strada e l'ha portato da un veterinario. infine tramite il chip si è risaliti alla famiglia toscana che così ha potuto finalmente riabbracciare Cloe .