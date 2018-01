Paura nella serata di venerdì ad Amsterdam, in Olanda. Una violenta sparatoria in strada avvenuta nella zona di Grote Wittenburgerstraat, nel centro della capitale olandese, ha fatto scattare la massima allerta da parte delle forze di polizia che sono accorse in massa nell'area . Secondo le prime informazioni diffuse dia media locali ci sarebbero morti e feriti a terra. La polizia locale ha comunicato attraverso twitter che nell'episodio almeno una persona sarebbe stata uccisa mentre altre due sono state ferite, Queste ultime sono state soccorso dai medici e trasportate in ambulanza al più vicino ospedale anche se al momento non si conosce la gravità delle loro condizioni.

Sul posto sono accorsi in massa anche i servizi di emergenza sanitaria e i vigili del fuoco. Intervenuto anche un elicottero da soccorso che ha provveduto al trasporto di uno dei feriti rianimati sul posto. L'area è piena di agenti che stanno perlustrano la zona palmo a palmo. Al momento comunque resta ignota l'origine degli spari e ancora non si sa se ad aprire il fuoco sia stata una o più persone. La zona è stata circondata e isolata dalla polizia che sta investigando sull'accaduto. Alcuni residenti della zona, interpellati dai giornali locali, hanno riferito di aver sentito diversi colpi di possibili armi automatiche vicino a un parco giochi e qualcuno poi scappare con un passamontagna a nascondere il volto. Non è escluso però che possa trattarsi di un regolamento di conti in ambito di criminalità comune.