Gli istanti che hanno preceduto la sparatoria e il successivo pestaggio avvenuti nella notte tra il 4 il 5 dicembre scorsi a Santorso, in provincia di Vicenza, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio e diffusi oggi dai carabinieri di Schio. Scene da Far West, che hanno mandato in ospedale un 37enne di origini marocchine, colpito ad una mano e ad una spalla da R. C., 40 anni, a sua volta pestato dal figlio di 18 anni, intervenuto per difendere l'amico. Dopo aver disarmato il genitore, si è scagliato contro di lui con una furia cieca, picchiandolo fino quasi ad ammazzarlo, tanto da finire in rianimazione.

Il padre è ora accusato di tentato omicidio premeditato, il ragazzo di lesioni gravi. Il 37enne è stato ricoverato all’ospedale di Verona in gravi condizioni, con un braccio spappolato da una delle due fucilate che lo hanno raggiunto. Il gruppo aveva trascorso la serata in un bar di Piovene Rocchette: paese nel quale R. C. risiede col figlio di primo letto, la convivente e altri due figli minori: l’alcol l’ha fatta da padrone e da un diverbio si è subito passati alle mani. Il 18enne avrebbe raccontato agli inquirenti che i motivi dell’aggressione del padre al marocchino sarebbero di tipo sentimentale e di gelosia per il rapporto fra il marocchino, volto conosciuto dalle forze dell’ordine per spaccio di droga, e la madre. Al momento della sparatoria, era presente anche l’altro figlio minorenne della donna e di R. C., che nelle immagini si vede fuggire pochi istanti prima che le telecamere riprendano il padre con il fucile imbracciato.