Dopo alcune ore di caccia all'uomo è stato fermato dalla polizia il presunto responsabile dell'aggressione a mano armata al casellante dell’A15 all'uscita autostrade di Pontremoli (Massa Carrara). Si tratterebbe di un 37enne disoccupato residente proprio a Pontremoli, individuato dagli inquirenti analizzando nel dettaglio tutti i video delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso dell'auto che guidava. L'uomo probabilmente pensava di farla franca cambiando auto ma non ha fatto i conti con le telecamere. La vettura, una mercedes scura risultata rubata, era stata ritrovata poco dopo l'agguato al casellante, abbandonata in un’area industriale dismessa poco lontano dal luogo dell'aggressione. Sul posto però vi era una telecamera che ha ripreso l'intera scena dando un aiuto fondamentale agli inquirenti.

L'aggressore infatti è stato filmato mentre saliva su un’altra vettura parcheggiata poco lontano risultata poi essere di sua proprietà. Da qui in poco tempo il 37ene è stato rintracciato e fermato. Restano tutte da spiegare però le motivazioni che lo hanno spinto a presentarsi davanti al casellante col volto nascosto e armato di fucile e a fare fuoco contro l'addetto prima di scappare. Una sequenza che poteva finire nel sangue e che ha lasciato comprensibilmente sotto shock il casellante che fortunatamente ha avuto la prontezza di riflessi di buttarsi giù nel gabbiotto ed è rimasto illeso. L'addetto delle autostrade, davanti agenti di polizia che lo interrogavano in ospedale, ha parlato di un uomo "con una maschera della morte di colore bianco che gli copriva il viso, una felpa verde, modello Diabolik con il cappuccio in testa, e un fucile in mano, che spuntava fuori dal finestrino". L'aggressore avrebbe sparato tenendo il fucile appoggiato sul finestrino dell'auto e il colpo si è conficcato sul tetto del gabbiotto.