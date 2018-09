Nuovo presunto caso di violenza motivata da odio razziale a Modena, dove due ragazzi di 21 e 23 anni sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni dopo aver esploso – mentre erano a bordo di un'automobile – con una pistola ad aria compressa, colpendo e ferendo un pakistano di 27 anni che nella notte tra sabato e domenica stava camminando in compagnia di alcuni amici. I due ragazzi rischiano di essere indagati anche per il reato di odio razziale (l’articolo 604 bis), dato che, a quel che risulta, avrebbero esultato proprio per il fatto di aver colpito uno straniero.

Il 27enne ha riportato una ferita al gomito con prognosi di 14 giorni: inizialmente non si è subito accorto di essere stato colpito, percependo dolore senza riuscire a spiegarsi la causa. E' stato un testimone a ricostruire quanto accaduto, spigando di aver visto una vettura bianca transitare accanto al pakistano e dal finestrino una mano che esplodeva un colpo di pistola, prima di andarsene. Grazie alle telecamere presenti nella zona i Carabinieri hanno confermato la presenza di una vettura compatibile con quella descritta e riconosciuto una ragazza che prima era scesa e poi risalita sull'automobile. Si è in questo modo ricostruita la vicenda, interrogando i tre ragazzi presenti sull'automobile, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine per episodi di bullismo. Sarebbe stato proprio lui, dopo aver colpito il pakistano, a esultare: "L'ho preso questo negro".

Come se non bastasse i tre a bordo dell'auto avrebbero continuato a lungo indisturbati a circolare per Modena con musica ad altissimo volume in piena notte, infastidendo i residenti e arrivando a scagliare delle pietre contro l'abitazione di uno che, estenuato dal baccano, aveva chiesto educatamente di fare silenzio ed abbassare il volume dello stereo dell'auto.