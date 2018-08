Paura a Saragozza, in Spagna, dove un'auto è piombata a tutta velocità sulla folla di pedoni facendo almeno 3 feriti, un uomo di 45 anni e una coppia di anziani. Il conducente del veicolo, insieme ad un altro passeggero, si è dato alla fuga a piedi ed è cominciata una vera e propria caccia all'uomo in tutta la città a Nord-Est del paese iberico, che si è poi conclusa con il suo arresto. La polizia ha infine escluso che si sia trattato di terrorismo. "Crediamo sia stato un incidente automobilistico e lo tratteremo come tale", ha dichiarato un portavoce.

Stando alle prime informazioni disponibili, l'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 20 agosto, alle 9.22 in Avenida de Logroño. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato di aver visto la vettura salire sul marciapiede investendo un numero imprecisato di persone. L'auto è stata poi abbandonata a circa 200 metri di distanza dal luogo dei fatti, prima che il conducente si desse alla fuga insieme ad un'altra persona. Pare fossero un uomo e una donna. Non si tratterebbe, tuttavia, di terrorismo, e al momento gli inquirenti stanno seguendo la pista dell'incidente. Il guidatore, infatti, sottoposto a test per verificare la presenza di alcol e droghe nel sangue, sarebbe risultato positivo ad entrambi.

Sono state, tuttavia, ore di paura quelle vissute in Spagna nella mattinata di oggi, lunedì 20 agosto. Soltanto qualche attimo prima dei fatti di Saragozza, a Barcellona, un uomo aveva assaltato il commissariato di polizia di Cornellà de Llobregat al grido di "Allah Akbar" e si indaga per terrorismo.