Ha cosparso la strada di olio, rischiando di provocare un incidente. Ciò che è più inquietante è che l’ha fatto proprio per ottenere questa conseguenza. Ma fortunatamente il 52enne di Malaga, Spagna, non è riuscito nel suo intento. I fatti risalgono a domenica sera, quando il folle è stato fermato dalla polizia, a seguito di diverse segnalazioni.

Gli agenti lo hanno trovato mentre orinava sul portone di un palazzo nel quartiere La Merced. Prima aveva ben pensato di cospargere il manto stradale con olio d’oliva, oltre a rovesciare i bidoni dell’immondizia sul marciapiede. L’uomo come riporta 20minutos.es ha dato una giustificazione davvero scioccante agli agenti per il suo gesto: “Volevo vedere se qualcuno ci si ammazzava” ha commentato.

Lo spagnolo è stato arrestato dalla polizia. Ora deve rispondere di delitti contro la sicurezza stradale e per minacce gravi a pubblico ufficiale, dato che anche dopo l’arresto ha continuato a insultare i poliziotti e a minacciarli. C’è da dire che le forze dell’ordine, per evitare di mettere in pericolo l'incolumità di automobilisti e motociclisti, sono state costrette a chiudere la strada per consentirne ai mezzi di pulizia di agire in sicurezza.