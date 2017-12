Sta facendo molto discutere un video girato alcuni giorni fa in Spagna in cui si vede un agente di polizia picchiare con un violentissimo schiaffo una donna – del tutto inoffensiva – durante un controllo nel quartiere Barona di Valencia. La donna, spalle al muro, dopo essere stata colpita è caduta a terra. A riprendere il momento dell'aggressione è stato un passante: accortosi che la situazione rischiava di degenerare l'uomo ha afferrato lo smartphone e registrato quello che stava accadendo, per poi riversare il video in rete e suscitare l'ovvia indignazione nell'opinione pubblica iberica. Poco prima del colpo in pieno volto si possono udire le grida della donna, che sembra minacciare i due agenti di polizia che la stanno sottoponendo a un controllo di routine. Difficile stabilire cosa sia accaduto per far scattare la reazione violenta dell'uomo in divisa, anche se la donna viene udita mentre intima: "Non mi toccare, o ti do un colpo nelle palle". Da lì la reazione, decisamente eccessiva, del "tutore dell'ordine". Difficile dire anche come si sia conclusa la vicenda. Le immagini, diffuse sui social network, hanno alzato un polverone contro le forze dell'ordine, mentre i vertici della polizia nazionale hanno deciso di aprire un'inchiesta per identificare il violento agente ed eventualmente punirlo.

Il filmato dello schiaffo del poliziotto alla donna, come si legge su La Vanguardia, è stato diffuso nel fine settimana prenatalizio. E' un video di brevissima durata e di scarsa qualità, ma i vertici della polizia, dopo le aspre critiche piovute in Rete sull'operato degli agenti, hanno deciso di fare luce sull'incidente e rintracciare l'agente, che molto probabilmente subirà una pesante sanzione.