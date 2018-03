I debiti si pagano sempre e comunque, questa convinzione probabilmente ha spinto un giovane a chiedere immediatamente l'intervento della polizia dopo aver litigato con un suo cliente che non gli pagava quanto dovuto per la merce venduta, peccato che il prodotto acquistato era tutt'altro che legale visto che si trattava di due spinelli. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Empoli all'interno degli edifici della stazione ferroviaria della città toscana. Come racconta Il Tirreno, tutto è iniziato quando il protagonista del storia di è imbattuto per caso nel cliente che alcuni mesi prima aveva acquistato da lui gli spinelli confezionati con marijuana promettendo che avrebbe saldato in seguito senza farsi più rivedere.

Tra i due, un giovane originario del Gambia e un cittadino pakistano, sarebbe nato così un diverbio sul debito che si stava trasformando quasi in lite aperta quando lo stesso ragazzo africano ha attirato l'attenzione degli agenti del Polfer, che già si stavano avvicinando, spiegando l'accaduto. Gli stessi poliziotti sono rimasti sorpresi nello scoprire con quanta tranquillità il giovane sosteneva la sua tesi parlando di spinelli. Il gambiano infatti ha raccontato che nel gennaio scorso, mentre si trovava a Certaldo, aveva venduto la marijuana all'altro senza più essere pagato. Un credito di appena dieci euro che però ha finito per costargli una denuncia per spaccio di sostanza stupefacente. Dopo aver separato i due, infatti, agli agenti non è rimasto che denunciare il giovane pusher.