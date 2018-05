A Soverato, nella provincia di Catanzaro, intorno alle 4 di questa mattina è stato trovato un cadavere carbonizzato all'interno di una vettura in fiamme. A fare la drammatica scoperta sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un'auto in fiamme in via Panoramica. L'auto incendiata è una Fiat Cinquecento. Una volta spento il rogo, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere. Da quanto emerso, il corpo senza vita era adagiato sul lato guida dell’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno avviato le indagini.

Indagini in corso, forse l'uomo si è suicidato – Stando alle prime indiscrezioni, l’uomo trovato carbonizzato nell’auto potrebbe essere un muratore di origine rumena di cinquantasette anni. Il riconoscimento della vittima è però ancora in fase di accertamento. Saranno gli accertamenti da effettuare in sede di autopsia a cercare di confermare l’identità. Intanto, però, i carabinieri della Compagnia di Soverato sono risaliti al proprietario della vettura, che è appunto un cittadino romeno di cinquantasette anni incensurato. L’uomo, che non è stato rintracciato, viveva da solo dopo la separazione dalla moglie avvenuta alcuni anni fa. E proprio nelle vicinanze di un'abitazione dove la ex compagna lavora è stata trovata l'auto incendiata al cui interno c'era una bombola di gas che probabilmente l'uomo avrebbe voluto far esplodere senza riuscirvi. Gli inquirenti al momento propendono quindi per l’ipotesi del suicidio. Stando a quanto riportato dai giornali locali, sarebbe stato trovato anche un biglietto con le intenzioni dell'uomo nella sua abitazione.