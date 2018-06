Avrebbe assunto droga pesante e alcol prima di mettersi al volante incurante del fatto che aveva a bordo i suoi due figlioletti di 5 e 7 anni, poi in stato di alterazione ha imboccato un raccordo autostradale contromano, finendo per provocare uno spaventoso incidente stradale in cui i due piccoli sono morti. Per questo una donna statunitense di 25 anni, Kanosha Bason, ora è accusate dell'omicidio dei due figli, Noreyion, 7 anni, e la piccla Nia'Laisha, 5 anni, e di suo fratello Cedrick Lyons, 32 anni che erano a bordo del veicolo distrutto. Seppur ferita, nel'unica a salvarsi nell'auto infatti è stata lei con una sterzata all'ultimo momento.

Le successive analisi del sangue e delle urine hanno dimostrato che la 25enne prima di guidare aveva consumato cocaina, marijuana e alcol anche se non era non era legalmente oltre il limite quella mattina. Un mix che avrebbe alterato il suo stato psicofisico portandola a prendere la direzione sbagliata sulla Interstate nello stato dell'Ohio e a dirigersi a tutta velocità contro un grosso tir. "Stava guidando ad alta velocità quando ci siamo scontrati" ha spiegato il camionista Gilbert Demello, anche lui sopravvissuto all'impatto con ferite di lieve entità. "Quando sono sceso dalla cabina la signora mi ha detto: ‘Ci sono tre bambini, tre bambini a terra, morti" ha ricordato l'uomo che non risulta indagato.