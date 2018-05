Momenti di paura nella mattinata di venerdì nel quartiere Vallette di Torino. Un tentativo solitario di assalto a un furgone portavalori da parte di un uomo ha fatto scattare la reazione dei vigilantes che hanno aperto il fuoco su di lui in strada. Comprensibile lo spavento tra le persone presenti in quel momento in zona, non lontano dall’ufficio postale di piazza Montale. Alla fine a terra è rimasto lo stesso aggressore, raggiunto e ferito da almeno due colpi di pistola, uno alla spalla e uno all’addome che ha colpito l'intestino e un rene. A sparare infatti è stata una delle guardie giurate della società Allsystem che stava tornando al furgone con il denaro prelevato dagli sportelli dell'ufficio postale. In tutto sarebbero stati esposi cinque colpi di pistola.

L'uomo ferito è stato soccorso e trasportato al Cto di Torino dove è stato operato d'urgenza ma non sarebbe in pericolo di vita. Come accertato dai carabinieri della compagnia di Oltredora, intervenuti successivamente sul posto, si tratta di un 32enne vigile del fuoco sospeso dal servizio che avrebbe agito a volto scoperto e impugnando una pistola scacciacani. "Sono disperato. Sono un vigile del fuoco sospeso dal servizio" avrebbe riferito lo stesso 32enne, raccontando che da qualche mese era stato sospeso dal servizio perché ritenuto non in grado di esercitare i suoi compiti in quanto ha problemi di dipendenza da sostanze. La commissione di disciplina dei vigili del fuoco avrebbe dovuto pronunciarsi a breve sulla sua posizione lavorativa e rischiava i licenziamento.

"È stata assolutamente legittima difesa. Nel momento in cui uno si presenta con una pistola e te la punta contro, è naturale reagire", ha spiegato il responsabile della All System di Torino, la società della guardia giurata che ha sparato e ferito il rapinatore a colpi di pistola. "È un ragazzo giovane e di esperienza che è stato subito supportato dai colleghi e dalle forze dell'ordine", ha aggiunto a proposito del vigilante.