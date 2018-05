Sono state sospese le ricerche dei due velisti, Aldo Revello e Antonio Voinea, dispersi dal 2 maggio nell'Oceano Atlantico. La notizia è stata confermata dal consolato italiano e dalla Farnesina alla moglie di Revello, Rosa Cilano. "Hanno bloccato le ricerche perché siamo oltre il tempo massimo previsto dal protocollo" conferma la donna, che domani incontrerà a casa la stampa per lanciare un nuovo appello. "Devo rimanere lucida, devo farlo perché sono certa che Aldo e Antonio siano ancora là ad aspettare", ha detto.

La donna aveva infatti chiesto di proseguire le operazioni di ricerca: "Continuate a cercare, sono sicura che mio marito e Antonio sono lì sulla zattera di salvataggio, da qualche parte. Chiunque possa aiutarci, anche al di fuori del Portogallo, chiediamo che lo faccia. Mi rivolgo a tutte le imbarcazioni". I due erano di ritorno da Martinica con una barca a vela di 14 metri. Aldo Revello, 53 anni, skipper di professione da oltre 15 anni, era partito dalla Martinica il 7 aprile per riportare la barca a vela Bright alla Spezia, insieme al collega skipper e amico di vecchia data Antonio Voinea, romeno che aveva vissuto a lungo in Veneto ma che ora risiedeva a Fuerteventura nelle isole Canarie. Revello e Voinea avevano navigato spesso ai Caraibi. Il 28 aprile, dopo una sosta alle Azzorre, erano ripartiti alla volta di Gibilterra con condizioni di mare considerate buone. Il 2 maggio l'ultimo segnale dal sistema satellitare della Bright, a 300 miglia a est di Sao Miguel nelle Azzorre. Da lì erano partite le ricerche, con una imponente task force di mezzi marini e aerei.

Non si rassegna la moglie di Revello, che per ora resta nella sua casa di Castelnuovo Magra (La Spezia) ma nei prossimi giorni potrebbe andare in Portogallo. "Mio marito è un marinaio molto esperto, altrimenti non lo avrei fatto neppure partire". Il sito portoghese Correio de Manhà parla di tre salvagente trovati in mare. "Sembra sia l'unica cosa ufficiale ritrovata, ma non c'è conferma che appartengano al Bright", ha detto la donna.