Grossa sorpresa nel pomeriggio di martedì per automobilisti e pedoni di Makati, nelle Filippine. Su un tabellone pubblicitario posto sulla cima di un palazzo all'altezza di un trafficassimo incrocio è apparso improvvisamente un film porno tra le risate dei presenti, alcuni dei quali hanno anche ripreso la scena postando il video online. Tra questi un automobilista che alla vista dell'insolita scena si è fermato e ha deciso di riprenderla col telefonino non senza divertimento. Dal video si capisce che la scena hot veniva trasmessa attraverso un'applicazione software per computer utilizzata per l'accesso in remoto nonché per il trasferimento di file e la condivisione del desktop.

Nel filmato si vede anche che qualcuno poi interviene spegnendo tutto. Non si sa se l'episodio sia opera si qualche hacker burlone che ha preso il controllo del cartellone pubblicitario proiettando il filmato hot, come già accaduto in passato in altri Paesi, o se lo stesso video si stato trasmesso per errore da qualche addetto pasticcione. Sicuramente chi era delegato a controllare le pubblicità sul grosso tabellone in qualche modo dovrà rispondere dell'accaduto.