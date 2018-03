Un lieto evento nel lieto evento. Due giovani sorelle sono diventate madri per la prima volta a pochissime ore di distanza diverse nello stesso ospedale. E il loro papà si dice ora “al settimo cielo". Lily, di 17 anni, ha dato alla luce un bambino poche ore prima che sua sorella maggiore Lauren, di 20 anni, avesse una bambina. Una sorpresa assolutamente inaspettata per la famiglia giacché si pensava che la più grande delle due sorelle dovesse partorire molto prima dell’altra. Lauren infatti era ricoverata al Liverpool Women's Hospital dal 23 marzo. Ma evidentemente il bambino di Lily non vedeva l'ora di incontrare la sua cugina e ha deciso di nascere lo stesso giorno. Papà e nonno, Philip Brennan, 47 anni: “Sono senza parole, mi sento sopraffatto dall’emozione. Non riesco a smettere di sorridere” ha detto al Liverpool Echo. L’uomo ha detto di aver accolto molto bene la notizia delle sue figlie incinte, pur ammetto che Lily ha cercato di tenerlo nascosto. "La prima a dirmelo è stata Lauren: era seduta sul divano con le lacrime agli occhi. Le ho chiesto, scherzando: ‘per cosa stai piangendo? Sono cose che capitano'. E poi un paio di mesi ho saputo della nostra Lily, ma lei non voleva dirmelo. Così sono andato in camera sua e ho detto ‘hai qualcosa da dirmi?' E lei mi ha raccontato tutto. Devi aiutare i tuoi figli, devi sempre sostenerli” dice Philip.

Il padre di Lily ricorda il momento in cui alla figlia si sono rotte le acque: “Non ce lo aspettavamo, c’era Lauren già in ospedale e quello era previsto. Abbiamo dovuto chiamare il nostro vicino di casa per portarla in ospedale perché io lavoro in bicicletta e non avevo l’auto in quel momento. È stata una giornata pazzesca” ricorda l’uomo. Lily, ex allieva della Hillside High School, Bootle, ha dato alla luce la piccola Jaiden alle 00.19. E solo cinque ore dopo Lauren ha dato il benvenuto alla piccola Sofia: erano le 5.31. Parlando da neo-mamma, Lauren ha detto: "È davvero bello e Sofia sta benissimo. Sono rimasta davvero scioccata quando Lily è entrata in travaglio perché doveva essere indotto non prima del 4 aprile. Ero un po’ preoccupata per lei, così sono andata a tenerle la mano”. Lauren e Lily resteranno nella casa di famiglia fino a quando non si saranno sistemate: "Sto aspettando di poter finalmente riavere il mio letto. Sono stato sul divano, ma va bene – mi sto godendo tutto questo” scherza il loro papà, ora diventato nonno.