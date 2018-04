Essere attaccati da uno squalo è cosa rara, ma subire una ferita dal feroce prefatore dei mari e sopravvivere senza troppe conseguenze dopo essere stato già vittima di un attacco di orso e di un morto si un serpente a sonagli è cosa unica . È l'incredibile storia di un giovane ragazzo statunitense del Colorado, il 20enne Dylan McWilliams, che grazie alla sua smania di avventura ha fatto già tre incontri pericolosi da cui fortunatamente ne è uscito vivo. In tutti e tre i casi ha contato certamente la sua abilità e la sua esperienza nell'addestramento di sopravvivenza ma anche una massiccia dose di fortuna.

L'ultimo episodio pochi giorni fa alle Hawaii dove il giovane faceva bodyboarding all’isola di Kauai. Mentre era in acqua, infatti, è stato attaccato da uno squalo tigre di circa due metri che gli ha lasciato coi denti una profonda vistosa ferita alla gamba destra. Fortunatamente l'animale non si è accanito su di lui e, nonostante il sangue, gli ha permesso di nuotare per oltre trenta metri fino a riva dove infine è stato soccorso e trasportato in ospedale. Con sua grande sorpresa, se l’è cavata con soli sette punti di sutura ma la pura è stata grande. "La parte più spaventosa è stata la nuotata per tornare indietro. C'era del sangue dietro di me. Non sapevo dove fosse lo squalo" ha raccontato il 20enne

Un vero miracolo così come lo è stato quello dell'incontro con l'orso avvenuto appena nove mesi fa durante un campo estivo nei boschi del Colorado. In quella occasione il ragazzo si era svegliato con la testa tra le zanne dell’animale, un orso bruno di 300 chili, fuori dalla sua tenda. Grazie al suo sangue freddo anche in quella occasione è riuscito a sfuggire alla presa che però gli ha provocato una profonda ferita alla nuca. "L'orso mi ha afferrato la parte posteriore della testa e ha iniziato a tirarmi indietro, ho combattuto al meglio che potevo", ha ricordato, aggiungendo: "Mi lasciò cadere e mi calpestò un po', riuscii a tornare dal mio gruppo e loro lo spaventarono". Prima ancora dell'orso, però, Dylan ha avuto un altro incontro pericoloso, fu morso da un serpente a sonagli nello Utah qualche anno fa, ma anche lì riuscì a sopravvivere senza troppe conseguenze.