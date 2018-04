Si tengono per mano in ospedale dopo essere sopravvissuti ad terrificante incidente in bus che ha ucciso 14 dei loro compagni di squadra la scorsa notte. I tre giovani sono tra i 14 sopravvissuti del pullman coinvolto nello schianto con un camion. L'incidente è avvenuto nel Saskatchewan, una provincia del Canada occidentale. L’autobus con a bordo la squadra degli Humboldt Broncos si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una partita dei playoff.

La metà delle persone a bordo è rimasta uccisa, tra cui l'head coach dei tre ragazzi e molti dei loro compagni di squadra. L'immagine dei tre amici, che include Derek Grayson, è stata scattata poche ore dopo l'incidente del padre di Derek che poi l’ha postata su Twitter. Si vedono gli adolescenti nei loro letti d'ospedale, uno di loro indosso anche un collare. Anche Rhonda Clarke Tobin, la madre di un altro ragazzo sopravvissuto all'incidente, ha scritto su Twitter in relazione al ricovero del figlio Parker: "Questo è uno dei post più difficili che abbia mai dovuto fare. Parker è stabile al momento ed trasportato in aereo all'ospedale di Saskatoon. Grazie a tutti per le vostre parole e messaggi gentili. Per favore continuate a pregare per la nostra famiglia".

L'ex capo della squadra di hockey, Darcy Haugan, sarebbe tra le vittime nella tragedia, secondo sua sorella.: "Mio fratello non ce l'ha fatta" ha scritto su Twitter. Anche sua nipote Sarah si è rivolta al social network per rendere omaggio a suo zio. Ha scritto: "La sua perdita condizionerà tutti noi. Finché non ti rivedrò un giorno, zio Darcy, per sempre allenatore degli Humboldt Broncos”. In merito al terrificante incidente, i Broncos hanno rilasciato un comunicato: "Oggi abbiamo vissuto un'incredibile tragedia. Durante il viaggio verso Nipawin, l'autobus dei Broncos è stato coinvolto in un incidente che ha provocato numerose vittime e gravi lesioni”. La squadra stava per giocare contro i Nipawin Hawks nell’ambito della Saskatchewan Junior Hockey League.