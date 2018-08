Sopravvissuta alla strage della Manchester Arena, dove in seguito a un attentato terroristico persero la vita 23 persone dopo un concerto di Ariana Grande, è morta Jodie Leigh Priest, madre di un figlio. La donna è deceduta a Ibiza nel suo appartamento e secondo la polizia spagnola sarebbe morta per cause naturali.

La trentaquattrenne era una delle migliaia di persone coinvolte nell'attentato terroristico del 22 maggio 2017, quando persero la vita 23 persone, compreso l'attentatore, e ne rimasero ferite 122. Dimenticare quella strage si era rivelato impossibile, ma Jodie era comunque riuscita ad andare avanti, seppur a fatica, soprattutto grazie al figlio, che tra qualche giorno avrebbe compiuto sette anni. La donna era in Spagna in vacanza: stando a quanto affermato dalla polizia iberica il decesso non sarebbe la conseguenza di un atto violento, bensì molto probabilmente di un malore improvviso. sarà comunque l'autopsia a determinare le cause esatte della morte.