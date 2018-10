Leanne Martin, una donna inglese di trentuno anni, ha rccontato ai media britannici cosa le è accaduto dopo un trattamento estetico alle sopracciglia. La giovane mamma ha spiegato che era andata dall’estetista per una manicure e lì ha deciso di fare anche una tintura alle sopracciglia. Voleva avere uno sguardo più profondo e così si è affidata all’esperta che le aveva proposto un nuovo trattamento. Ma poco dopo quella tintura ha iniziato a sentire forti dolori e ha visto che col passare del tempo ha iniziato a perdere le sopracciglia mentre gli occhi diventano sempre più rossi e si gonfiavano. È andata in ospedale e lì i medici le hanno dato una crema al cortisone che ha dovuto applicare per diversi giorni per iniziare a star meglio.

L'accusa della giovane: "L'estetista non mi ha fatto prove allergiche" – Leanne ha detto di essere particolarmente delusa dal comportamento dell’estetista che, a quanto pare, l’ha convinta a provare il trattamento alle sopracciglia ma non le ha fatto alcuna prova allergica prima. Secondo la trentunenne, la proprietaria del centro estetico le avrebbe solo chiesto se soffriva di allergie di alcun genere e, quando lei le ha spiegato cosa accaduto, si è limitata solo a darle un buono regalo. Gli stessi medici che l’hanno visitata le hanno spiegato che il tipo di trattamento a cui si è sottoposta in realtà è particolarmente aggressivo e sconsigliato a chi a pelli sensibili, ma soprattutto le hanno detto che la professionista si sarebbe dovuta accertare l'assenza di reazioni allergiche prima di procedere con la tintura.