Ci sono esperienze che minerebbero la resistenza di chiunque, e contrarre gravi malattie è certamente una di queste. Sophie Houghton-Hinks, una ragazza britannica di appena 19 anni, è però un esempio più unico che raro di estrema tenacia e attaccamento alla vita. Malgrado la sua giovanissima età, infatti, negli ultimi due anni ha dovuto combattere contro una meningite e ben sei tumori, riuscendo ad avere la meglio. A raccontare questa incredibile vicenda sono i giornali d'oltremanica, che spiegano come il calvario della ragazza abbia avuto inixio nel 2016 quando, a causa di un collasso, la giovane – all'epoca ancora minorenne – scoprì di avere un'insufficienza epatica e venne sottoposta a un trapianto di fegato.

Non sapeva Sophie che quello sarebbe stato solo l'inizio. Dopo il trapianto infatti la ragazza ha avuto un attacco di meningite e scoperto di aver sviluppato ben sei tumori alla gola, ai polmoni, al fegato, alla milza, all'addome e al cervello: dopo sei mesi di chemioterapia a Londra la 19enne si è rimessa, i tumori sono in remissione e Sophie ora vive ogni momento della sua vita come se fosse l'ultimo, come se fosse un regalo inaspettato: "La vita è una cosa molto preziosa, va vissuta al meglio", è il consiglio che si sente di dare a chi si trova nella sua situazione.