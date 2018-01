in foto: Sophia Peters, 7 anni.

Dopo tre mesi di indagini non ha potuto più nascondere la verità e ha confessato di aver ucciso la sua Sophia, di soli 7 anni, strangolandola con la cintura di una vestaglia. Robert Peters, esperto di antiquariato di origine cinese, ha così ammesso la sua responsabilità nella morte della figlia, avvenuta lo scorso 3 novembre nella villa da oltre un milione di sterline in cui i due vivevano insieme al resto della famiglia a Wimbledon, a sud-ovest di Londra. I due si trovavano da soli quando l'uomo ha colpito la piccola. Ignote restano al momento le cause di una simile tragedia. Inutile la corsa in ospedale per salvare Sophia, che, attaccata ad un respiratore artificiale, è deceduta il giorno dopo l'aggressione. L'uomo è comparso solo oggi, mercoledì 24 gennaio, in tribunale, dove ha chiesto che venga perseguito per omicidio colposo com limitata responsabilità per la sua momentanea incapacità di intendere e di volere. Richiesta che è stata però respinta dai pubblici ministeri, per cui dovrà tornare in aula all'Old Bailey, il tribunale penale centrale della Capital britannica, il prossimo mese di aprile.

Stando alla ricostruzione dei fatti fornita da Peters, dopo aver strangolato Sophia con la cintura di una vestaglia avrebbe chiamato la polizia per confessare quanto era accaduto, mentre un'ambulanza cominciava la sua fuga disperata verso l'ospedale per cercare di mettere in salvo la bambina. Inizialmente fermato con l'accusa di tentato omicidio, è stato poi arrestato per la morte della piccola, sopraggiunta dopo qualche ora. Ancora una volta ha negato la sua piena responsabilità davanti ai giudici. In attesa della condanna definita, resta in custodia cautelare. L'uomo, che è stato sposato tre volte, è tra gli imprenditori più facoltosi del Regno Unito: al 2016 aveva un patrimonio di circa 1,3 milioni di sterline, una fortuna conquistata grazie alla sua società che si occupa di antiquariato e che gestisce insieme al fratello.