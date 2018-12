Tra pochi giorni la Commissione rifugiati avrebbe dovuto riunirsi per decretare la loro espulsione in quanto privi dei documenti necessari per rimanere in Italia, ma in loro aiuto sono accorsi i bimbi della locale scuola elementare e per i richiedenti asilo nigeriani è arrivata una proroga che dà loro più tempo per mettersi in regola. È accaduto nel piccolo borgo piemontese di Serravalle d’Asti dove, come racconta Avvenire, da qualche anno è attivo il progetto ‘Bimbisvegli' che prevede una collaborazione tra la scuola e il locale Centro di accoglienza straordinaria (Cas) con corsi di inglese ai piccoli allievi da parte dei migranti accompagnati dagli operatori.

Proprio attraverso i corsi i due migranti erano entrati in contatto con i ragazzini rimanendo anche nei loro cuori. Quando hanno saputo dai loro insegnanti della notizia del prossimo allontanamento dei due richiedenti asilo, i piccoli di prima e seconda elementare hanno scritto una lettera di protesta alla Commissione rifugiati del Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Asti, chiedendo che i loro amici non fossero espulsi. "Abbiamo saputo che non avete dato il permesso a Paul e Lamin di restare qui al sicuro con noi. Così loro rischiano di andare in prigione o in guerra nei loro paesi. Vi chiediamo, per favore di farli restare qui insieme a noi perché gli vogliamo moltissimo bene. Loro sono stati un regalo per noi, non vogliamo perderli. Siamo sicuri di poterci fidare di voi .Grazie, cari commissari per la vostra attenzione" hanno scritto i piccoli nella missiva.

Un appello accolto proprio nei giorni di Natale, quando ai due nigeriani è stato comunicato che la loro posizione sarà rivalutata a luglio, dando così modo di presentare ulteriore documentazione. "Abbiamo incontrato Paul e ci ha detto che c'erano ‘good news' perché la temuta udienza fissata nei prossimi giorni è stata spostata a luglio. I commissari hanno voluto prendersi più tempo per esaminare le pratiche" ha fatto sapere uno degli insegnanti dei bimbi, aggiungendo: "Oso pensare che queste lettere possano aver aggiunto un piccolo parametro di umanità se non di utilità alla vicenda". L'importante ora è che al ritorno in classe dopo le festività natalizie i piccoli ritroveranno i loro due insegnanti di inglese.