Un 24enne della Nuova Zelanda ha ammesso di aver indotto una donna a fare sesso, dicendole che era stato avvelenato e che sarebbe sopravvissuto solo se fosse andata a letto con lui. Ora deve rispondere di relazione sessuale indotta dalle minacce. “Mi hanno fatto prendere un veleno, morirò entro 48 ore se non vieni a letto con me” sarebbe stata la proposta dell’imputato. Secondo le ricostruzioni, il 24enne ha spiegato che avrebbe dovuto letteralmente “sudare il veleno” ma quando la donna gli ha suggerito che avrebbe potuto tranquillamente “correre” per ottenere lo stesso risultato, il ragazzo ha risposto dicendo di che doveva “sudare” in un certo modo, si legge sul New Zealand Herald.

Nel tentativo di corroborare la sua bizzarra teoria, avrebbe inviato alla donna una serie di e-mail casuali da un indirizzo sconosciuta a sostegno della sua presunta storia. Nelle missive online, veniva spiegato che per ottenere il risultato sperato bisognare fare sesso “almeno tre volte nello spazio di due giorni”: solo così la tossina sarebbe stata espulsa dal corpo. Ad insospettire la donna, i numerosi errori ortografici e grammaticali presenti nelle e-mail.

E così presto le richiese si sono trasformate in minacce. Secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, l’uomo avrebbe fatto capire alla sua vittima cari che i suoi parenti sarebbero rimasti feriti se non avesse acconsentito e che avrebbe caricato le sue foto hot su internet. Alternate alle minacce, ci sarebbero state promesse di soldi e auto se la ragazza si fosse concessa senza problemi. La donna di fronte alla corte ha spiegato di aver accettato solo perché convinta che la vita dell'uomo fosse realmente in pericolo. Il 24nne sarà condannato il prossimo 25 maggio.