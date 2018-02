"Quando ha detto d'essere il fratello di Gesù molti se ne sono andati. Siamo rimaste 5/6 coppie. Ma alcune donne, tra le quali la mia ex moglie che all'epoca era incinta, hanno iniziato a venerarlo come un dio", così un 40enne originario di Montebelluna, in provincia di Treviso, ha raccontato l'inizio del suo calvario concluso con l‘abbandono da parte della moglie che lo ha lasciato da solo con i tre figlioletti per seguire in Brasile quello che si definisce "il fratello di Cristo". Come ha raccontato lui stesso al quotidiano locale Il Gazzettino, la vicenda ha avuto in inizio intorno al 2008 quando, con la moglie e altre 40 persone, ha deciso di abbandonare i Testimoni di Geova.

Il nutrito gruppo all'epoca ha cercato una nuova guida spirituale e dopo diversi incontri lo ha trovato in un santone con doppia nazionalità visto che ha padre brasiliano e madre italiana. "Per farci coraggio abbiamo iniziato a incontrarci a Crocetta conoscendo Riccardo Piccolo. Quando ha detto d'essere il fratello di Gesù molti se ne sono andati" ha rivelato l'uomo. Con la moglie e pochi altri però lui è rimasto fino a quando le donne hanno iniziato a venerarlo come un dio, compresa la sua consorte. Infine l'abbandono che ha lasciato il 40enne nella disperazione.

"La mia ex è scappata in Brasile col fratello di Cristo. Ma per il resto ho perso tutto e sono inseguito dall'Erario che mi chiede le spese di giustizia. In questa battaglia ho avuto al mio fianco solo l'avvocato" ha dichiarato l'uomo. Il 40enne infatti ha tentato la carta giudiziaria trascinando in tribunale il santone ma ha perso visto che il giudice ha stabilito che non ci sono reati da parte dell'uomo a differenza della donna che si sarebbe sottratta all'obbligo verso il marito e i tre figlioletti, abbandonando il tetto coniugale.