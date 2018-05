"Mi sento come fossi Dottor Jekyll e Mr. Hyde, come se dentro di me ci fossero due persone: quella normale solo una volta al mese e che si nasconde nell'ombra e l'altra nelle restanti tre settimane al mese che mi trasforma completamente", così una giovane mamma britannica ha raccontato la sua lunga battaglia contro il Disturbo Disforico Premestruale, una condizione che colpisce alcune donne prima del ciclo e con cui Hannah Gilbert ha dovuto fare i conti da ben prima della diagnosi dei medici. Le donne colpite da questo disturbo hanno un'anomalia nella loro attività genica che scatena una maggiore sensibilità agli estrogeni e al progesterone, il che porta a sintomi premestruali più intensi ma Hannah soffre di sintomi così gravi che le impediscono di avere una vita normale.

"Improvvisamente vieni colpita da tante emozioni estreme: rabbia intensa senza motivo, depressione e ansia estrema, oltre a insonnia e sogni vividi" ha raccontato Hannah. Il suo calvario è iniziato quando aveva appena 14 anni le è costato anche l'allontanamento da casa a 16 anni. Nessuno infatti capiva i suoi improvvisi atteggiamenti estremi fino a quando i medici non le hanno diagnosticato il disturbo molti anni dopo. Durante la sua straziante battaglia con il disordine ha cercato di togliersi la vita in più di un'occasione anche se fortunatamente ha trovato il sostegno di quello che è diventato suo marito. "È orribile sentire che le persone più vicine a te sono quelle più colpite. Questo è stato ancora più drammatico quando ho avuto il mio primo figlio Austin" ha raccontato la donna che ora è in cura e invita tutte le donne con sintomi come i suoi a rivolgersi a uno specialista perché spesso questo disturbo non viene diagnosticato.