Come vi stiamo raccontando, sono giorni particolarmente frenetici per la politica, con i risultati delle elezioni del 4 marzo che hanno determinato un quadro molto frammentato, un vero e proprio rebus per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre nei palazzi della politica si continua a discutere su alleanze e alchimie, dunque, appare particolarmente interessante capire quali siano le reazioni dell’opinione pubblica, o meglio, come i cittadini stanno reagendo e quali siano gli scenari più o meno graditi.

La rilevazione effettuata dall’Istituto Piepoli, ad esempio, ci consente di dare uno sguardo alle preferenze degli italiani circa la figura del prossimo Presidente del Consiglio o alle “formule” migliori per il futuro del Paese. Stando al sondaggio, il 27% degli italiani preferirebbe un governo presieduto da Luigi Di Maio con vice Matteo Salvini; il 24% sceglierebbe la configurazione a ruoli invertiti, con Salvini premier e Di Maio vice; il 10% un governo Di Maio con un vice di Forza Italia e il 5% l’opzione a posizioni invertite. Se si trattasse di scegliere solo il capo del Governo, invece, la situazione è più complessa: il 25% preferirebbe Luigi Di Maio, il 20% opterebbe per Paolo Gentiloni, il 19% per Salvini, l’8% per Emma Bonino, il 3% per Tajani, Meloni, Fico e Berlusconi.

Tra le coalizioni possibili, gli italiani opterebbero al 37% per un’alleanza M5s – Lega, al 22% per un governo istituzionale che faccia la legge elettorale, al 17% per un governo M5s – PD (con appoggio esterno), al 7% per un monocolore di centrodestra con fuoriusciti grillini, al 5% per un governo cdx con appoggio esterno del PD. Più scettici, invece, sembrano gli italiani circa l'elezione al Senato di Elisabetta Casellati: una scelta che ha trovato il gradimento solo del 25% degli intervistati, mentre la maggioranza (58%) si dichiara poco o per nulla soddisfatta dell'indicazione per la seconda carica dello Stato di una fedelissima di Silvio Berlusconi.