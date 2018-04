Come vi stiamo raccontando, da settimane ci si interroga sulla possibilità che la crisi apertasi con il voto del 4 marzo non trovi altro sbocco che un nuovo ritorno alle urne. Dalla prima verifica effettuata dal Capo dello Stato, infatti, è finora emersa l'indisponibilità delle diverse forze politiche ad accordi che consentano la nascita di un governo in tempi brevi. Ecco perché appare particolarmente interessante capire come si stanno evolvendo le dinamiche del consenso e quali potrebbero essere le scelte degli italiani nel caso in cui fossero nuovamente chiamati alle urne per le elezioni politiche.

Una rilevazione dell'Istituto Tecné, in particolare, ci consente di determinare il gradimento verso i partiti e le intenzioni di voto, raffrontandole con i risultati delle politiche del 4 marzo. Se si votasse ora, dunque, il MoVimento 5 Stelle raccoglierebbe il 34% dei voti, in crescita di un ulteriore 1,3%. Il secondo partito sarebbe la Lega di Matteo Salvini, ora al 19,8% e in crescita di ben 2,4 punti percentuali rispetto allo scorso 4 marzo. In leggero calo il Partito Democratico, che otterrebbe il 18,5% dei consensi, diventando dunque la terza forza politica del Paese. Cala ancora Forza Italia, accreditata ora di un 13,2% dei voti, con un -0,8% in un mese; male anche Fratelli d'Italia, ora al 3,9%. Malissimo invece Liberi e Uguali, che perderebbe ancora un punto percentuale, attestandosi al 2,4%; +Europa scenderebbe infine all'1,9%.

Un quadro che determinerebbe uno stallo simile a quello attuale, anche se vale la pena di sottolineare come l'ulteriore aumento del M5s potrebbe portare al ridimensionamento della rappresentanza di centrosinistra (con LeU che non raggiungerebbe la soglia minima per l'ingresso in Parlamento).