L’accordo tra MoVimento 5 Stelle e Lega sulla presidenza delle Camere è piaciuto agli italiani, tanto che un terzo degli elettori spera che a formare il governo siano proprio queste due forze politiche. Sono queste le ultime novità che emergono dalla rilevazione svolta da Demopolis per Otto e Mezzo, trasmissione di La7, e diffusa anche dall’agenzia di stampa Ansa. Gli intervistati giudicano positivamente (il 66% di loro) l’accordo che sono riusciti a trovare M5s e Lega per l’elezione dei presidenti della Camera e del Senato. Un’intesa grazie alla quale si è riusciti a eleggere le due cariche istituzionali (Fico del M5s a Montecitorio, Casellati di Forza Italia a Palazzo Madama) dopo solo un giorno di votazioni.

Solo il 25% dei soggetti intervistati da Demopolis giudica negativamente l’accordo per le presidenze dei due rami del Parlamento. Mentre il 9% non ha una opinione definita sulla questione e preferisce non esprimersi. Gli elettori intervistati durante il sondaggio sembrano inoltre essere molto ottimisti sulla possibilità che si trovi un accordo per formare il nuovo governo. Il 70% di loro crede che l’esecutivo nascerà dopo le consultazioni al Quirinale, mentre il 19% crede che l’accordo sia molto lontano e che si tornerà a breve alle urne. L’11% del campione, invece, non si esprime.

C’è poi il tema delle alleanze, affrontato dai sondaggisti in questa rilevazione. Partendo dal presupposto che il voto del 4 marzo non fornisce a nessuna forza politica la possibilità di governare autonomamente, le ipotesi in campo sono varie: dal ritorno alle urne a tutte le possibili alleanze di governo. Agli intervistati viene chiesto quale credono sia l’ipotesi preferibile. Il 33% risponde che il miglior governo possibile ora sarebbe quello tra M5s e Lega. Nettamente distanziate tutte le altre ipotesi: il 20% pensa che la cosa migliore da fare ora è cambiare la legge elettorale e tornare presto al voto. Il 16% del campione è invece favorevole a un’alleanza di governo formata da M5s, Pd e LeU. Il 14% si dice invece a favore di un’intesa tra centrodestra e pentastellati. Solo il 12% vorrebbe un governo di programma guidato da una personalità esterna, mentre il 5% propone un esecutivo composto da centrodestra e Pd.