Dopo 75 giorni di crisi politica, per gli italiani è venuto il momento che nasca un nuovo governo, composto dalle forze che hanno ottenuto il miglior risultato alle elezioni del 4 marzo. È ciò che emerge senza alcun dubbio dall'Atlante Politico realizzato dall'Istituto Demos per Repubblica, secondo cui per oltre il 60% degli italiani non ci sono dubbi: serve un governo composto da Lega e Movimento 5 Stelle. Solo un quarto degli intervistati, invece, sostiene che si dovrebbe tornare quanto prima a nuove elezioni e provare a constatare se ci sia una forza politica o una coalizione in grado di raggiungere la maggioranza dei seggi in entrambe le Camere.

In ogni caso, la gestione della crisi politica non sembra aver nuociuto alle forze politiche che si sono assunte la responsabilità di formare il nuovo governo. La Lega continua a volare nei sondaggi e sfiora il 23% dei consensi, in crescita di oltre 6 punti rispetto al risultato ottenuto il 4 marzo 2018. Bene anche il Movimento 5 Stelle, stabile a ridosso del 33%, in risalita rispetto alle ultime settimane in cui sembrava aver subito il contraccolpo di una alleanza di governo.

Tra i leader cresce ancora il gradimento per Matteo Salvini, nei confronti del quale si esprime positivamente il 52% degli intervistati: una percentuale che lo colloca in testa alla classifica sulla "fiducia", risultato ottenuto grazie a un apprezzamento trasversale, tra i leghisti, gli elettori del centrodestra e quelli del Movimento 5 Stelle. Non altrettanto si può dire di Luigi Di Maio, che ottiene un lusinghiero 42%, ma resta staccato di circa 10 punti dal suo alleato di governo.