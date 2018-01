Qualche giorno fa vi avevamo mostrato una simulazione elettorale che evidenziava come, con gli attuali flussi di consenso elettorale, sia ancora lontano l'obiettivo di una maggioranza qualificata in entrambi i rami del Parlamento. Al momento, l'unica coalizione che sembra in grado di aspirare al risultato pieno sembra essere il centrodestra, che è dato in netto vantaggio da tutte le simulazioni effettuate dagli istituti di rilevazione.

L'ultimo sondaggio elettorale della SWG non fa che confermare questo orientamento, rafforzando anche il distacco fra le coalizioni che concorreranno alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Forza Italia, pur perdendo circa lo 0,7% dei voti, resta in vantaggio sulla Lega, con il 16% contro il 13,2% della creatura guidata da Matteo Salvini; stabile ormai al 5,7% Fratelli d'Italia, mentre i centristi di Noi con l'Italia si fermano al 2% e il Movimento Animalista Italiano allo 0,3%. Complessivamente, il centrodestra raggiungerebbe il 37,2% dei voti, quasi 10 punti in più del MoVimento 5 Stelle, che il sondaggio SWG colloca al 27,3% dei consensi, in crescita sensibile (+0,6%) rispetto alla settimana precedente.

In ripresa, ma sempre su cifre molto lontane da quelle della scorsa tornata delle Europee 2014, il Partito Democratico, che per SWG sarebbe al 23,6% dei voti; poco arriverebbe dagli alleati, con Civica Popolare della Lorenzin all'1,3%, + Europa di Emma Bonino all'1,2% e la lista Verdi e Socialisti allo 0,8%. Il totale della coalizione di centrosinistra arriverebbe al 27,3%, esattamente dieci punti in meno della coalizione di centrodestra.

Tra le altre liste, si segnala Liberi e Uguali di Pietro Grasso, al 6,8% dei consensi, mentre Potere al Popolo, la lista di estrema sinistra, raccoglierebbe lo 0,7% dei voti.