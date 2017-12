L’ultima settimana consegna un quadro politico sostanzialmente stabile dal punto di vista dei sondaggi elettorali. Continua l’ascesa del centrodestra, mentre al contrario il calo di Pd e della coalizione di centrosinistra non si arresta. Tanto che il Movimento Cinque Stelle ha ormai raggiunto, da solo, i voti che potrebbe prendere l’intera coalizione di centrosinistra guidata dal Pd. Questo è quanto emerge dal sondaggio realizzato da EMG Acqua per La7.

Il centrodestra è la coalizione più forte, nonostante un lieve calo dei consensi di Forza Italia che rimane comunque il primo partito dell’alleanza, secondo il sondaggio, con il 15%: lo 0,7% in meno di una settimana fa. Voti recuperati dalla Lega che sale dello 0,8% arrivando al 13,3%. Cresce anche FdI al 5,4% (+0,2%). L’Udc si attesta all’1,1%, gli altri partiti della coalizione arrivano all’1,2%. Per un totale del centrodestra al 36%, con lo 0,8% in più della scorsa settimana.

Nel centrosinistra continua il calo del Pd, ora al 24,9% (-0,4% rispetto a sette giorni fa). La lista Insieme (Socialisti, Verdi e Civici) si attesta all’1,5%, la lista Popolare (formata da Lorenzin e Casini) all’1,2%, Più Europa di Emma Bonino allo 0,7%. Per un totale del 28,7%, quasi un punto percentuale in meno rispetto a una settimana fa.

Da solo il Movimento 5 Stelle vale invece il 28,5%, indietro di 0,2 punti percentuali rispetto alla coalizione a guida Pd e sempre più primo partito del Paese. A sinistra dei dem, invece, Liberi e Uguali si attesta al 5,7%, in leggera crescita rispetto a una settimana fa (+0,3%).