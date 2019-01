La Lega di Matteo Salvini ormai vicina al 36 percento delle preferenze, il Movimento 5 Stelle che scende al 25,4 percento. Le elezioni europee si avvicinano e i sondaggi provano a rilevare le intenzioni di voto degli italiani. Secondo l’ultimo sondaggio elaborato per il Corriere della Sera, il partito di Salvini continua a godere di un larghissimo consenso che lo porterebbe a essere il più votato per il Parlamento europeo. Le vicende delle ultime settimane, dalla linea dura sui migranti alla cattura del terrorista Cesare Battisti, sembrano concorrere a questa crescita di consenso. Il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio si attesta invece al 25,4 percento, quasi due punti sotto le stime di voto politico. La strada per le europee è però ancora lunga e i due provvedimenti simbolo del governo gialloverde, quota 100 e reddito di cittadinanza, che saranno operativi qualche mese prima del voto potrebbero cambiare ancora lo scenario.

I sondaggi per i partiti all'opposizione – Per quanto riguarda i partiti all’opposizione, il Pd è al 17,3 percento, in calo rispetto alle stime di fine dicembre 2018, ma in ripresa rispetto a quelle dello scorso novembre. Nonostante le difficoltà evidenti, il Partito Democratico riesce dunque a mantenere il proprio elettorato non allontanandosi dai risultati ottenuti alla elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Forza Italia invece si attesta al 7 percento, in calo rispetto alle intenzioni di voto per le elezioni politiche: una parte dell’elettorato di questa formazione è transitato verso la Lega di Salvini ed è ancora da vedere se la recente candidatura di Silvio Berlusconi riuscirà a riportarne indietro qualcuno. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni si ferma su un 3,4 percento che non consentirebbe l’elezione di parlamentari europei.